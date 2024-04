Consapevolezza alimentare: ecco il film: "Food For Profit"

Una serata all’insegna della ‘consapevolezza alimentare’ al Cinema Teatro Italia di Ancona. Il momento clou sarà alle ore 21.30, con la proiezione di ‘Food For Profit’, il primo docufilm che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. "Al centro ci sono miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi – si legge nella presentazione della serata -, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per il futuro. E’ un viaggio illuminante per scoprire cosa si nasconde dietro la produzione della carne e del formaggio, ma anche per affrontare problematiche legate a questo tipo di produzione industriale: inquinamento delle acque, sfruttamento dei migranti, perdita della biodiversità. Dalle 19, e anche dopo la proiezione, Zucchero a Veló proporrà cibi e dolci vegani.