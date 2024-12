Consegnati i nuovi letti elettrici per reparti ospedalieri e Rsa

I reparti ospedalieri e le strutture residenziali territoriali della Ast Ancona stanno ricevendo in questi giorni nuovi letti elettrici per le degenze. E’ stata avviata infatti la consegna delle nuove attrezzature e le strutture riceveranno gradualmente la dotazione prevista in modo da ridurre al minimo i disagi per gli operatori ed i pazienti e facilitare le azioni di fornitura, di collaudo e verifica della funzionalità, di formazione e addestramento dei lavoratori e di ritiro dei letti dismessi.

I nuovi letti in dotazione permettono di variare agevolmente la posizione dei pazienti, migliorandone il comfort e la gestione in sicurezza sia in situazioni di emergenza che nella movimentazione ordinaria. Oltre al comfort per i degenti, inoltre, i nuovi letti migliorano il lavoro di infermieri e operatori socio-sanitari, agevolando la diminuzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. In totale per tutta la Ast Ancona per quest’anno sono stati acquistati 145 letti che sono già stati distribuiti in questi giorni: 105 nei presidi ospedalieri presso i vari reparti e 40 letti nelle strutture territoriali (presso la Rsa Sassoferrato, la Rsa Arcevia e le Cure Intermedie di Loreto). Le forniture continueranno anche nel nuovo anno.