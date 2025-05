“Gli ho consegnato tutto per aiutare mio figlio, ma ancora mi sento male”

Ancona, 1 maggio 2024 – Ieri mattina Clara, 80enne di Ostra, accompagnata dal figlio Fabio, è tornata nella caserma dei carabinieri del piccolo Comune per incontrarci dopo l’arresto del suo truffatore, un 56enne napoletano pluripregiudicato. Emozionata e quasi intimorita, ha ripercorso quei difficili momenti in cui ha temuto che il figlio finisse in carcere e per evitarlo si è privata di tutti i suoi ricordi e di ciò che aveva di valore in casa: monili in oro contenuti in un sacchetto, oltre ad una parte della pensione consegnata in una bustina bianca al malvivente che si era spacciato per un maresciallo dei carabinieri. La refurtiva gli è stata restituita ma dopo l’accaduto Clara si sente in colpa per avere prestato poca attenzione ed essere caduta nella rete dei truffatori.

Signora Clara, aveva notato qualcosa di diverso nei giorni precedenti il 25 aprile?

“No, io vivo sola, mio figlio a pochi metri da me. Era quasi mezzogiorno quando ha squillato il telefono di casa e quando ho risposto, se ci penso mi sento male, mi hanno detto che mio figlio aveva avuto un incidente ad Ancona, aveva investito un ragazzo che era in gravi condizioni e si trovava a Torrette”.

E lei, cosa ha fatto?

“Io ho due figli, gli ho chiesto subito se si trattasse di Fabio o di Stefano e lui, che mi ha detto di essere un maresciallo dei carabinieri del Comando di Ancona, mi ha detto Fabio. In quel momento non ho capito più nulla, ero agitatissima e quando ci ripenso, mi agito ancora. Gli ho chiesto se potevo parlarci e loro me lo hanno passato al telefono”.

Lei ha pensato si trattasse davvero di suo figlio?

“Sì, perché piangeva, si capiva male, era difficile riconoscere la voce. Io mi sono preoccupata ancora di più, anche se lui mi diceva ’stai tranquilla. Adesso sistemano tutto i carabinieri’”.

Il sedicente militare ha continuato a parlare al telefono? “Sì, mi diceva di non riattaccare, adesso capisco perché, perché non voleva che chiamassi qualcuno. Io ero preoccupatissima, poi ad un certo punto mi ha detto di affacciarmi, che il suo collega era arrivato”.

E cosa è accaduto?

“Sotto casa c’era un ragazzo che mi ha detto di essere un carabiniere, mentre l’altro, quello che si spacciava per un maresciallo, continuava a stare al telefono, l’ho fatto salire. Era molto educato, non ha toccato nulla, non si è né appoggiato né seduto, mi ha detto che ci sarebbero voluti 20mila euro e io gli ho detto: ‘ma dove li vado a prendere’ e così lui mi ha risposto che intanto potevo dargli i contanti che avevo. Così ho tirato fuori 350 euro e mi ha chiesto se avevo dei gioielli, glieli ho consegnati, tutti ricordi di famiglia che avevo e lui ha preso tutto, mi ha detto che li avrebbe portati ad Ancona e se n’è andato”.

L’altro era ancora al telefono? “No, nel momento in cui ho consegnato tutto ha riattaccato. Io non ho pensato ad altro se non a chiamare subito mio figlio, che mi ha risposto ‘Sono a casa’. Mi ha sentito agitata e così è arrivato e gli ho raccontato tutto. Lui ha chiamato i carabinieri, quelli veri che si sono subito messi alla ricerca di quei delinquenti”.

Lei ha fornito una descrizione del falso carabiniere?

“Sì, me l’hanno chiesta insieme a quella dei gioielli poco dopo, quando li hanno fermati. Gli ho detto che aveva una camicia a righe, ma il furbo si era già cambiato d’abito nella speranza di farla franca. Poi ho descritto alcuni gioielli e così li hanno presi”.