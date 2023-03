Conservò il sasso che uccise S. Stefano

Nel Sermone 322 per la Pasqua del 325, il vescovo di Ippona, Sant’Agostino, riferendo sulla diffusione del culto del martire Stefano menziona l’esistenza ad Ancona di un luogo sacro, "memoria antiqua", in cui si venerava una reliquia del santo (il sasso che sarebbe stato utilizzato per la lapidazione di santo Stefano a Gerusalemme nel 37 d.C.). È quindi possibile identificare i resti della basilica paleocristiana, rinvenuti nell’area sottostante l’attuale chiesa di Santa Maria della Piazza ad Ancona, con la prima Cattedrale dedicata a Santo Stefano, edificata fuori le mura urbane in luogo della Domus Ecclesiae, dove si riuniva l’originaria comunità cristiana di Ancona. In occasione del ripristino del VI secolo l’edificio venne dotato del nuovo pavimento musivo e di una seconda abside in corrispondenza della navata laterale destra, ove nel tempo si sovrapposero tre strati di affreschi, due dei quali sono ancora oggi visibili. Le ampie dimensioni, la ricchezza decorativa, la traccia del seggio vescovile e la presenza di epigrafi sepolcrali con il nome Stefanus, suffragano l’ipotesi che la chiesa sia la primitiva cattedrale di Santo Stefano. Nella stessa, inoltre, erano custodite le reliquie dei santi protettori Marcellino, Ciriaco e Liberio. Dopo il graduale abbandono dell’edificio nel IX secolo, causato da eventi tellurici e da incursioni saracene, le reliquie vennero traslate nella basilica di San Lorenzo, attuale cattedrale di San Ciriaco. Tra l’XI e il XII secolo, sulle rovine della basilica paleocristiana venne edificata la chiesa romanica di Santa Maria, originariamente denominata del Canneto per la presenza di vegetazione palustre nelle sue vicinanze e successivamente detta del Mercato, poiché nella piazza antistante si teneva il mercato cittadino e a partire dal XIII secolo si svolgeva la cerimonia del giuramento del Podestà.