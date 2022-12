Consigli di lettura per l’anno nuovo I titoli da non lasciarsi scappare

Natale è passato, e quindi non c’è più modo di regalarlo. Ma iniziare l’anno con un libro è comunque una buona idea. Come ‘Trasformiamoci. Appunti di un ipocondriaco gentile alla ricerca della felicità’ di Enrico Santarelli . Una riflessione acuta, con punte d’ironia, sul post pandemia e su nuovi modelli di leadership, a firma di un manager con 20 anni di esperienza, tra i top 100 marketing leader di Forbes. "Durante la pandemia – racconta Santarelli – mi sono ritrovato come tutti impaurito e disorientato. Allora ho cercato di ‘anestetizzarmi’ provando a restituire quanto ho imparato nella mia vita professionale per attraversare i cambiamenti, cercando di focalizzare le cifre di una leadership positiva. Le ho trovate nella capacità di dare priorità alle relazioni umane, di mettere le persone nella condizione di sprigionare le migliori energie, di valorizzare la nostra natura di esseri in continua trasformazione. Per mettere insieme due parole ancora troppo distanti tra loro: lavoro e felicità".

Anche il romanzo ‘Continuare a respirare’ di Veronica Polverari ha a che fare con la pandemia. Protagoniste, una madre e una figlia, unite da un immenso sentimento, un affetto che oltrepassa i legami familiari. Sono due cuori che convivono.

La vicenda racconta i ‘mostri attuali’. E cosa c’è di più malvagio della pandemia, nemico sconosciuto che non ha pietà? Il Covid non si ferma davanti agli affetti, non si arresta davanti alle lacrime. Le due donne sono chiamate a superare una prova difficile, la più dura. Il romanzo ‘Come coriandoli sul mare’ dell’anconetano Sebastiano Mantovani racconta le vicissitudini di una intellettuale che si rifugia nel passato per sfuggire al mondo di oggi, che detesta. Trapassando via via incontri indesiderati e conflitti, miserabili cadute e risalite superlative, la protagonista si ritroverà ad un bivio: sopravvivere ‘ai confini della realtà’ o lasciarsi prendere per mano da quel mondo che biasima e iniziare finalmente a vivere.

Raimondo Montesi