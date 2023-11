Consigli di quartieri. C’è l’election day

E’ indetto per domenica 25 febbraio dalle 9 alle 16 l’election day per i consigli di quartiere. Sono stati affissi in città i manifesti che presentano tempi e modalità di svolgimento, come deciso di comune accordo tra il sindaco Simone Pugnaloni, l’assessore alla Partecipazione democratica Paola Andreoni e gli uffici deputati all’organizzazione. La data scelta per eleggere i Presidenti dei Consigli di quartiere e tutto il direttivo saranno preceduti da una serie di incontri nelle sette sedi per promuovere come e dove si voterà e quali modalità utilizzare per candidarsi. In programma il 20 alle 21 in municipio per Osimo 1 Versante Nord, Osimo Stazione-Abbadia il 23 nei locali parrocchiali adiacenti la chiesa, per San Biagio-Santo Stefano-Aspio il 27 al circolo Acli di San Biagio, a Campocavallo-San Sabino il 30 al centro sociale di Campocavallo, Padiglione-Passatempo il 4 dicembre alla palestra Europa di Passatempo, Casenuove-Villa-San Paterniano il 7 dicembre al centro sociale di Casenuove, Osimo 2 Versante sud l’11 dicembre alle 21 al centro aquilone di via Molino Mensa. Sono eleggibili a consigliere di quartiere tutti coloro che sono residenti ad Osimo e che hanno compiuto il 16esimo anno di età alla data delle elezioni. Ogni elettore potrà votare presso il proprio seggio elettorale e potrà esprimere una sola preferenza indicando nome e cognome del candidato prescelto. L’Amministrazione, che si rinnoverà a sua volta con le amministrative nel 2024, invita tutta la cittadinanza a partecipare per rendersi protagonista del futuro della città.