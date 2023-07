Consigliere Ciccioli presenta Pdl per rilanciare Ancona nella Macroregione Adriatico-Ionica

Una "proposta di legge regionale per ridisegnare il ruolo di Ancona nel progetto della macroregione adriatico-ionica". A firmarla, è il consigliere regionale, Carlo Ciccioli. Si parla della città come "perno centrale su diversi ambiti di interesse". Spiega Ciccioli che "le fonti di finanziamento sono diverse e flessibili e sulla base dei contributi consolidati da parte di tutti gli attori di Eusair, la Commissione europea redigerà il futuro piano d’azione entro il 2023, ma certamente saranno a disposizione alcune centinaia di milioni di euro. La giunta di centrodestra, a guida Francesco Acquaroli, punta decisamente all’uscita dall’isolamento delle Marche, geografico e infrastrutturale, in favore di una vera e concreta internazionalizzazione, anche grazie a questo progetto di largo respiro. Molteplici gli interventi di questa pdl, diretta a valorizzare il capoluogo quale città dell’interregionalità, dell’internazionalizzazione, baricentro e volano della macroregione, ponendo in sinergia tutte le infrastrutture materiali presenti all’interno della Macroregione. Il fine è contrastare l’inquinamento marino con l’impiego di combustibili a basso impatto ambientale, l’interconnessione dorsale tra costa adriatica e tirrenica per l’inserimento nei mercati geografici rilevanti, l’istituzione di una scuola portuale macroregionale e l’organizzazione di una giornata internazionale dei porti macroregionali". E poi c’è il rafforzamento della cooperazione Umbria-Lazio-Abruzzo, con un occhio al parco della Cittadella "quale sede permanente della macroregione".