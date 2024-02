Consigliere delegato. Una nuova figura

La giunta ha approvato una modifica dello Statuto prevedendo l’inserimento di un nuovo comma, che introduce la figura del consigliere comunale delegato. "Il sindaco nel rispetto della Legge e dello Statuto, può delegare ad uno o più Consiglieri Comunali compiti non gestori di collaborazione, circoscritti all’esame ed allo studio di determinate materie nonché alla cura di temi specifici, senza riconoscimento di alcun corrispettivo comunque denominato. L’esercizio della delega non può in ogni caso determinare l’assunzione di impegni a carico del bilancio comunale".