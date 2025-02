Consiglio aperto su Edison: è scontro. Polita: "Il giorno è indifferente"

Continua il botta a risposta tra l’opposizione e il presidente Luca Polita sulla convocazione del Consiglio aperto su Edison, previsto giovedì prossimo. Giornata feriale che non convincerebbe la minoranza: non favorirebbe una larga partecipazione. Ieri Per Jesi ha incalzato ancora il vertice dell’assise civica, auspicando che in lui ci sia "un sussulto di rispetto delle regole istituzionali e democratiche e decida di annullare la convocazione del Consiglio aperto previsto per il 6 marzo, convocando la conferenza dei capigruppo per poter organizzare una nuova convocazione del Consiglio da tenersi in una giornata e in un orario che permetta la piena partecipazione della città". La replica di Polita: "Preciso che anche il 18 luglio 2024 è stato convocato un altro Consiglio straordinario sempre avente a oggetto il medesimo tema. All’epoca, con il consenso di tutte le forze politiche, il Consiglio fu convocato di giovedì mattina, ore 9.30. Ricordo una sala affollata come non mai". Intanto, su Edison, i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia hanno presentato una mozione per chiedere la chiusura e l’archiviazione del procedimento autorizzatorio unico.