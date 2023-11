Consiglio comunale: cambio in casa Lega. Lucia Pucci lascia, entra Simona Mariotti

Cambio in corsa nel Consiglio di Senigallia in casa Lega. A Lucia Pucci, che lascia per motivi di lavoro, subentra Simona Mariotti. "Fin dall’esordio dell’amministrazione, la Lega ne è stata colonna portante grazie alla passione e allo spirito di servizio che ha contraddistinto consiglieri come Lucia Pucci – dicono il segretario comunale Andrea Carletti e quello provinciale Elena Campagnolo –. A Simona Mariotti tutta la collaborazione possibile per il nuovo ruolo e il più grande in bocca al lupo".