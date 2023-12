Consiglio comunale con concerto

E’ in programma oggi alle 18 a Camerano un Consiglio comunale dedicato agli auguri di Natale che si chiuderà con un’esibizione musicale dei musicisti Pellegrini e Gazzani ,che proporranno un repertorio studiato ad hoc per l’occasione. Il civico consesso, così come il concerto, potranno essere seguiti in streaming e in diretta radio su Radio Nuova in Blu. "Anche il prossimo sarà un fine settimana lungo e denso di appuntamenti – dice l’assessore alla Cultura Barbara Mori – con un’offerta completa che possa coprire le tante sfaccettature e i significati di questo periodo di festa. D’altronde il Natale rappresenta un momento di riflessione e rinnovamento spirituale così come un periodo in cui si coltivano sentimenti di gioia, amore, serenità e spensieratezza".