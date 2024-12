Consiglio comunale: critiche al bilancio previsionale 2025-2027 dalla minoranza

Dall’edilizia popolare alla sanità, passando per... i ’like’ sui social network istituzionali. Tanti bersagli finiti nel mirino dei consiglieri di opposizione, alla luce del consiglio comunale dell’altra sera sul bilancio previsionale 2025-2027. Una sorta di ’tutto sbagliato, tutto da rifare’ di bartaliana memoria a giudizio della minoranza consiliare "unita e compatta nel suo lavoro", hanno sottolineato le diverse voci che animano il centrosinistra in consiglio. Tutti bocciati gli emendamenti presentati dalla minoranza "a conferma di come non ci sia intenzione di ascoltarci".

"Il bilancio previsionale – accusa Martina Giannetti del Pd – si basa sulla gestione dell’ordinaria amministrazione, dando una visione pressochè inesistente della città". E si entra nello specifico delle critiche. "La giunta sembra non voler affrontare problematiche serie, come il trasporto pubblico locale o il calo demografico. Sull’area Enel l’amministrazione comunale non dice nulla, lasciando le scelte del futuro all’azienda. Sono stati venduti immobili pubblici, impoverendo così il patrimonio edilizio a favore della collettività".

Nel mirino anche "le spese per lo staff del sindaco e la comunicazione istituzionale, che prevede – dicono i consiglieri – lo sviluppo dell’attività sui social, con la ’caccia’ ai like". Roberto Centi (LeAli a Spezia) critica "i troppi soldi investiti nella sicurezza per telecamere di sorveglianza e droni, mentre si spende poco su politiche giovanili e innovazione. Ho chiesto di far pulire le scritte oscene dalla scuola di via Napoli: emendamento bocciato...".

Le preoccupazioni di Andrea Montefiori (Pd) si concentrano sulla carenza "di posti per i nostri anziani, dopo la chiusura della Rsa Mazzini". Concetto ribadito dal consigliere comunale di Avantisieme Franco Vaira, allarmato dalla carenza di posti per gli anziani così come per la situazione della sanità "caratterizzata da liste di attesa lunghissime, si parla di mesi per una risonanza magnetica. Per non parlare delle fughe di pazienti verso ospedali fuori regione".

Dalla sanità al commercio "stessa situazione di difficoltà – sottolinea Massimo Lombardi (Spezia bene comune-Rc) – abbiamo un piano del commercio senza alcun investimento". Nella sfilza di emendamenti bocciati l’altra sera, l’unico spiraglio arriva per quello legato alla proposta di ’collaborazione con le realtà che operano nel contrasto alla violenza di genere’. "Anche questo è stato bocciato – sottolinea Viviana Cattani del Pd – ma in sede di dichiarazioni di voto, Giulia Giorgi della Lega ha comunque dato una possibile apertura riguardo il tema trattato".

L’ultimo appunto è, all’unisono, "sull’atteggiamento complessivo del sindaco e della giunta, manca un reale metodo di partecipazione con l’opposizione, non vengono convocate commissioni richieste da mesi. Insomma, così non va davvero".

Claudio Masseglia