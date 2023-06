Consiglio comunale, inizia il Signorini bis

Fatta la Giunta, con Stefania Signorini che ha nominato assessori Valentina Barchiesi (il suo braccio destro e vicesindaco) e Romolo Cipolletti per Falconara in Movimento, Marco Giacanella per Uniti per Falconara, Ilenia Orologio per Direzione Domani e Raimondo Baia da esterno ma in quota Falconara 2028, ecco il primo Consiglio comunale. Il sindaco ha convocato per oggi alle dieci l’assise civica. Un appuntamento che, come da tradizione, sarà molto partecipato anche in termini di presenza dei falconaresi che assisteranno alla prima seduta.

In qualità di consigliere anziano, e cioè il più votato, sarà la dem Laura Luciani (366), esponente della minoranza, a presiedere l’Assemblea cittadina. Fino all’elezione del nuovo presidente che avverrà comunque nella mattinata odierna, dopo la convalida degli eletti consiglieri e del consigliere straniero aggiunto. Una volta stabilito il nuovo vertice, e tutte le strade portano a Valeria De Luca (Fim), seguirà il giuramento e il discorso inaugurale della Prof. In via definitiva, quindi, il nuovo Consiglio comunale di Falconara ai nastri di partenza sarà così composto. Nei dieci seggi della maggioranza ci saranno: Luca Cappanera, Valeria De Luca, Ivano Astolfi e Tais Pisano per Falconara in Movimento (4 scranni); Goffredo Brandoni, Clemente Rossi e Giorgia Fiorentini per Uniti per Falconara (3); Matteo Maculan e Ondina Gergut per Direzione Domani (2); Stefano Veronese per Falconara 2028 (1). Nei sei seggi dell’opposizione, invece: Annavittoria Banzi da ex candidata sindaco per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può; Laura Luciani, Loredana Pettinelli e Francesco Mancinelli per il Partito Democratico (3); Lara Polita per Cittadini in Comune (1); Marco Baldassini da ex candidato sindaco per Riformisti Falconara, Ancora Falconara Marittima e Vola Falconara Marittima. Come si diceva, tra gli atti iniziali più importanti della nuova legislatura l’elezione del presidente del Consiglio comunale. Anzi, della presidente del Consiglio comunale. Perché la sintesi - almeno in maggioranza - è stata trovata da tempo sul profilo dell’insegnante e rieletta consigliera Valeria De Luca. Sindaco e assessori, appena due giorni fa in conferenza stampa, hanno dribblato la risposta. "Sarà lei?", la nostra domanda. "Ci sarà un voto e vedremo", la replica. Provando ad interpretare: non ci dovrebbero essere colpi di scena. E così, dopo Goffredo Brandoni (Upf) e Luca Cappanera (Fim) nella legislatura Signorini-uno, il vertice dell’Assemblea tornerà in rosa a distanza di alcuni anni. L’ultima era stata Yasmin Al Diry nel Brandoni-bis. La seduta potrà essere seguita anche in streaming attraverso il portale Civicam, disponibile sul sito dell’Ente falconarese.

Giacomo Giampieri