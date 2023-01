Consiglio comunale, proteste per la location

Non c’è pace per le sedute del consiglio comunale. Ieri ennesimo spostamento della locazione, dall’auditorium della Mole Vanvitelliana alla Sala Box, sempre all’interno del Lazzaretto. Una scelta assolutamente infelice e mal digerita dai consiglieri. Troppo piccola e con una eco eccessiva che ha reso lo svolgimento della seduta un caso in alcuni momenti. Lo spostamento è stato reso necessario a causa del fatto che l’auditorium fosse occupato dal congresso regionale della Cgil. Nell’ultimo anno è stato un calvario per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute. Da quelle in remoto a causa del Covid alla Mole, poi il ritorno, breve, nella sala del Palazzo degli Anziani dopo la bocciatura della sala ex consiglio di Palazzo del Popolo. "Sembrava un’assemblea di condominio,

in realtà è il Consiglio Comunale di Ancona" ha commentato il consigliere comunale di Altra Idea di Città, Francesco Rubini.