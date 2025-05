"Consiglio, dal ministero c’è l’ok al presidente"

"Il Ministero dell’Interno conferma la piena legittimità dell’elezione del presidente del Consiglio comunale di Monte San Vito". Lo dice il sindaco Thomas Cillo (foto), dopo che ieri è pervenuta in Comune, dalla Prefettura, una nota ufficiale del Ministero, in seguito ad una segnalazione dei consiglieri di opposizione. Cillo ricorda che "tale figura, prevista dal Testo unico degli Enti locali, è stata introdotta nel nostro Comune a partire dall’attuale mandato, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela e imparzialità nello svolgimento dei lavori consiliari". Per lui, "l’istituzione di questa nuova figura ha richiesto una modifica preventiva dello Statuto comunale, seguita da un aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Consiglio. Passaggi eseguiti nel pieno rispetto delle normative vigenti". L’opposizione, però, "aveva sollevato aspre critiche e forti dubbi di legittimità riguardo all’intero procedimento", dubbi rigettati dall’amministrazione. Sott’accusa l’elezione del presidente che "secondo l’opposizione non poteva assolutamente essere fatta dopo la prima seduta di Consiglio, nonostante la modifica statutaria prevedesse esplicitamente una norma transitoria (fatta appositamente)". Per il sindaco, "il riscontro ufficiale del Ministero" ha "definitivamente chiarito la questione".