Consiglio dei ragazzi, il nuovo minisindaco è Daniele Gasparri

Sta per partire la nuova legislatura per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, dopo il voto che si è svolto il 15 marzo scorso. Il nuovo ‘minisindaco’ è Daniele Gasparri, iscritto alla II C della scuola Montessori di Castelferretti. Si è candidato con la lista ‘Facciamolo per noi’, che vede entrare in Consiglio anche i candidati Pietro Bordi, Rebecca Brutti, Agnese Carnevalini, Eleonora Lepore, Niccolò Medici e Nicolò Spadoni (tutti della II C Montessori), Prince Mosses (II A Montessori), Federico Sterlacchini (I B Montessori). Per la minoranza entrano Nicolò Ballante (III B Giulio Cesare), Giulia Piersantelli (I D liceo Cambi), Rebecca Morichelli (I A Giulio Cesare), Gregorio Maria Fazzini (I A istituto Serrani), Letizia Badialetti (III A Giulio Cesare), Sebastiano Gaggiotti (III B Giulio Cesare), Vanessa Mali e Francesco Giorgetti (I B Liceo Cambi). L’insediamento ufficiale avverrà a fine aprile con la prima seduta del Consiglio dei ragazzi, che sarà contestuale alla riunione del Consiglio comunale degli adulti. Pochi giorni fa, minisindaco e consiglieri hanno incontrato al Castello il sindaco di Falconara Stefania Signorini: "Sono sicura – ha detto - che sapranno portare idee innovative e un contributo prezioso per l’amministrazione comunale".