Consiglio di Stato: la farmacia sul lungomare può restare aperta

Il Consiglio di Stato ha deciso, la farmacia estiva sul lungomare Alighieri di Senigallia può riaprire.

La stessa che da tempo aperta sul lungomare Alighieri di Senigallia è oggetto di contenzioso da oltre 3 anni.

La farmacia Acs di Piazzale della Libertà, new entry nel panorama delle farmacie cittadine, ha introdotto un giudizio avanti al Tar contro la succursale estiva gestita da anni dalla farmacia "Manocchi Carloni. Il servizio è stato istituito sul lungomare per fornire un servizio più capillare ai tanti turisti.

Nel 2021 è stata aperta una farmacia nei pressi della Rotonda, con licenza annuale, e pertanto i suoi titolari hanno chiesto di sopprimere la succursale estiva, sostenendo tra i vari motivi che sarebbe venuta meno l’esigenza della succursale estiva data la loro presenza.

Ieri gli avvocati Corrado Canafoglia e Salvatore Menditto hanno ottenuto la sospensione, da parte del Consiglio di Stato, in via cautelare dell’ordinanza del Tar Marche nella parte che parla di un possibile nuovo bando anche nell’ottica di non compromettere la regolare gestione del servizio farmaceutico della sede succursale durante il limitato periodo di apertura e di non pregiudicare la continuità del servizio in favore dell’utenza