Consiglio, è Tombolini show: "Basta con lavori da fare per il proprio elettorato"

"Vi prego consiglieri, non chiamate gli uffici o non fate da tramite con i vostri elettori sul territorio per far sistemare una staccionata, un marciapiede o, come nel caso specifico, far mettere le strisce pedonali a terra. Se volete fare il bene della città sollecitate un aumento del budget nel bilancio previsionale. Voglio cambiare un sistema che funziona e va avanti così da troppo tempo".

L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, come spesso gli capita prende in contropiede la sua stessa maggioranza di centrodestra togliendosi alcuni sassolini dalla scarpa. Di certo la consigliera di Fratelli d’Italia Fabiola Fava non si aspettava una risposta con questo tono e con questi contenuti da parte del titolare dei lavori pubblici.

La Fava aveva chiesto, anticipando una richiesta che le era arrivata dai cittadini, che il servizio manutenzioni intervenisse in alcune aree della città per ripristinare le strisce pedonali a terra, in particolare nelle vie Gioberti, Angelini e Conca.

La stessa si aspettava la solita risposta, usata anche nel passato da giunte di altro colore, con un impegno imminente e i dettagli di un cronoprogramma.

Ieri non è andata così: "Sarebbe il caso che il consiglio comunale avesse un suo budget per rifare le strade, le rotatorie e appunto le strisce pedonali a terra – è stato l’affondo di Tombolini che ha stuzzicato anche l’area risorse e bilancio –, ma così non è. Anzi le risorse sono date e non bastano per rifare le oltre mille strisce pedonali che ci sono ad Ancona; magari ne possiamo realizzare 200, a meno che non si trovino risorse nei prossimi bilanci di previsione".

"Non sta bene – ha continuato – che i consiglieri si vestano da tramite verso gli uffici per chiedere una via preferenziale, anzi credo sia umiliante. Le scelte non le faccio io, ma non le devono fare neppure altri, ci sono delle priorità che solo i tecnici degli uffici competenti possono dirimere, sarebbe bene non usare altri sistemi invece di tirarli per la giacchetta. Se non bastano le risorse – aggiunge provocatoriamente Tombolini – licenziamo un po’ di personale, me compreso, tanto un altro lavoro io ce l’ho. Ripeto, aiutate chi di dovere ad aumentare i fondi in bilancio e basta favori personali per i propri bacini di elettori".