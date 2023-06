Consiglio Regionale Marche riconosce i Gasparoni di Osimo, 300 anni di storia

La storia dei Gasparoni di Osimo parte dal 1700. Lo rivela l’araldica. Per questo è arrivato il riconoscimento dell’Assemblea legislativa alla famiglia di Campocavallo, conferito dal presidente Dino Latini nel corso di un incontro a Palazzo delle Marche ieri. "La notizia fornitaci dall’araldica ci ha portato a conferire un encomio - ha spiegato Latini - a questa famiglia che con grande senso del dovere ha contribuito alla crescita del Comune dove risiede da quasi 300 anni". La scelta di premiare i Gasparoni come rappresentanti della famiglia contadina tradizionale marchigiana è da ricondursi al legame con le radici, i luoghi, il territorio, oltre che alla particolare dedizione al lavoro e allo spirito di sacrificio. L’encomio del Consiglio regionale arriva, infatti, a coronamento di una lunga storia che parte dalla fine di quel secolo. Un viaggio straordinario, a pensarci, che affascina intere generazioni, non solo di Osimo. Emozionato Renzo Gasparoni, che alla consegna del riconoscimento ha detto: "Un piacere inaspettato ricevere questo encomio. L’augurio per i nostri figli e quello di continuare a portare con orgoglio questo cognome".