Consiglio regionale, si parlerà di questioni sanitarie

Seduta del Consiglio regionale convocata dal presidente Dino Latini per martedì 17 gennaio, a partire dalle ore 10. La seduta, come da Regolamento, verrà aperta dall’esame delle interrogazioni a cui farà seguito la trattazione di diverse proposte di legge. Sono quattro quelle iscritte all’ordine del giorno: la prima, a firma dei consiglieri Gianluca Pasqui, Jessica Marcozzi (FI) e Luca Santarelli (Rinasci Marche), sugli "Incentivi all’insediamento nei piccoli comuni dell’entroterra marchigiano di personale dipendente del Servizio sanitario". Le altre tre, tutte a firma dei consiglieri del gruppo Pd, riguardano l’"Iscrizione dei senza dimora all’anagrafe sanitaria regionale", lo "Screening obbligatorio per l’atrofia muscolare spinale (SMA)" e le Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici. In coda figurano numerose proposte di mozione a partire da quella del consigliere dem Fabrizio Cesetti, abbinata ad una interrogazione presentata dal gruppo Lega, sulle "Politiche sanitarie del Governo regionale per il fermano" rispetto alla quale è stata già predisposta una proposta di risoluzione. È possibile, come di consueto, seguire i lavori in diretta streaming dal sito istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.