"Consiglio, regole violate: deciderà la giustizia"

Ormai è scontro totale. I consiglieri di opposizione dichiarano guerra a suon di esposti dopo il Consiglio comunale di venerdì sera che si è tenuto in mancanza del numero legale, 9 consiglieri su 13 che ne servivano, arrivati a 12 dopo le surroghe. La maggioranza ha deciso di appellarsi a un decreto regio del 1915 forse perché la strada della richiesta di far nominare dal difensore civico regionale un commissario per cercare di uscire dall’impasse non è sembrata percorribile. Per avvalersi di quel decreto hanno desunto che il civico consesso fosse in seconda convocazione avendo lo stesso ordine del giorno di quello andato a vuoto di mercoledì ma proprio su questo si è scatenata la polemica.

Subito dopo il Consiglio venerdì sera, il centrosinistra si è riunito: "Il Consiglio era convocato in via d’urgenza, il nostro statuto non prevede sedute in seconda convocazione. Scambiando la sua onorabilità con una banale riunione di condominio, pur di superare l’impasse della mancanza del numero legale, hanno tirato fuori dal cilindro la seconda convocazione. Con la responsabilità politica, in primis, di Stefano Simoncini che presiedeva il Consiglio e che ne dovrebbe garantire il funzionamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. Una grave violazione della legge che le forze di opposizione porteranno all’attenzione dei competenti organi giudiziari", ha detto tra tutti la capogruppo del Pd Paola Andreoni. Giorgio Magi, consigliere capogruppo di FdI, ha replicato: "La Sinistra seguita a dire che questa Amministrazione non è supportata da una maggioranza. Anziché continuare a fare giochetti venga a dimostrare quanto sostiene in Consiglio dove è stata chiamata dalla cittadinanza ad assumersi il peso delle proprie responsabilità".

Gli osimani si chiedono quanto potrà andare avanti questa situazione. Al momento non ci dovrebbero essere gli estremi per un commissariamento, a meno che non si aggiungano ulteriori dimissioni, fino ad arrivare alla metà più uno dei consiglieri eletti: c’è chi paventa le dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri comunali che porterebbe di fatto allo scioglimento del Consiglio. C’è anche chi fa circolare la voce che i latiniani stiano preparando (confidando nel benestare della minoranza) una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Simoncini, voce non confermata. In merito al "fuori onda" registrato ai microfoni, il presidente Simoncini sottolinea come "desidero scusarmi col consiglio e la città poiché, scherzando con il segretario comunale, gli ho rivolto una battuta usando un termine sgradevole".

Silvia Santini