Consiglio senza tensioni: varata la manovra

Con 11 voti favorevoli della maggioranza e i tre contrari dei consiglieri di opposizione presenti (Annavittoria Banzi e Loredana Pettinelli, Partito Democratico, e Lara Polita, Cittadini in Comune), ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Falconara ha dato via libera al Bilancio di previsione 2025 e, contestualmente, anche al Documento unico di programmazione.

I due atti strategici per disegnare il futuro della città. Una seduta molto meno lunga del previsto, nonostante i tanti punti all’ordine del giorno, e filata via liscia senza le tensioni che, invece, avevano caratterizzato la quasi totalità delle assemblee del 2024. Tra i punti più importanti discussi, quello relativo ad un nuovo parcheggio a servizio del centro città in zona piazza Catalani e che troverà copertura finanziaria nell’anno in corso. Grazie ai risparmi ottenuti attraverso la rinegoziazione dei muti con la banca Dexia, infatti, l’amministrazione ha liberato risorse per 280mila euro, che saranno investite in opere per la città.

Le spese di investimento sono state sviscerate, una dopo l’altra, dall’assessore al Bilancio Marco Giacanella, ma alcune erano già note dopo il botta e risposta con la minoranza dei giorni scorsi.

In particolare, tra quelle citate, i 163mila euro per il recupero del campo Amadio, altri 5mila euro saranno destinati all’acquisto e all’installazione del nuovo pallone per il tennis (spesa coperta per il 90 per cento dall’assicurazione) e il restante importo resterà a disposizione per acquistare un’area abbandonata di fronte a piazza Catalani, dove la Giunta Signorini intende realizzare – appunto – un’area di sosta da 40 posti e un doppio ingresso, da via Bixio e da via Flaminia. Area appartenuta ad un’impresa immobiliare e messa all’asta nei prossimi mesi.

Il Comune ha già fatto sapere di voler partecipare, ma non sono ancora noti i termini dell’asta stessa. L’obiettivo è quello di riqualificare uno spazio in degrado e garantire parcheggi in più, anche a servizio dei residenti di via Bixio penalizzati nei giorni di mercato.

A questo si somma il carico di persone che arriveranno in centro, dopo il recupero dell’ex Fanesi e i nuovi servizi che accoglierà.

"È un progetto importante per dare risposte a un’esigenza sentita dai cittadini, cui l’amministrazione sta già lavorando e che sarà presentato nelle prossime settimane", ha anticipato il sindaco Stefania Signorini. Sempre a maggioranza sono stati approvati anche gli atti prodromici a equilibrare i conti dell’Ente, come la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune, l’approvazione delle aliquote Imu per l’anno in corso e il piano degli incarichi, con l’astensione della minoranza, per arrivare al via libera al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (sostanzialmente identico all’ultimo), al programma triennale e all’elenco annuale.