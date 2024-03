Consiglio straordinario sulla sanità. E la sindaca attacca Saltamartini

Potrebbe tenersi il 21 marzo il Consiglio comunale straordinario aperto sulla sanità chiesto dal sindaco Daniela Ghergo al presidente Giovanni Balducci. Per il sindaco, "sarà un’occasione di confronto che coinvolgerà le istituzioni locali e regionali, i cittadini, le associazioni, le forze economiche e sociali del territorio. "È singolare – dichiara il sindaco – leggere che l’assessore Saltamartini, a cui ho scritto la settimana scorsa sul tema senza ricevere riscontro, abbia tenuto un incontro pubblico a Fabriano senza avere invitato il sindaco, autorità sanitaria della città, in spregio al galateo istituzionale. Saltamartini è comunque invitato a partecipare al Consiglio comunale aperto, dove avrà modo di confrontarsi con la città e il suo distretto in una sede istituzionale". A Fabriano, sabato, Saltamartini ha reso noto: "Sono già stati ultimati i lavori per la centrale operativa territoriale in via Marconi 9 con 173.075 euro. Per la casa della comunità di Fabriano si prevede un investimento di 1,3 milioni: è stato stipulato il contratto con la ditta che si occuperà dell’esecuzione dei lavori e si stanno acquisendo le autorizzazioni necessarie all’avvio degli interventi, la cui conclusione è fissata entro il 31 dicembre 2025. È stato poi approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento dei percorsi interni al pronto soccorso, per 550mila euro, da realizzare entro il 31 dicembre". "Sono state acquisite – ha poi aggiunto – una Tac di ultima generazione a 128 strati per un investimento di 400mila euro, che sarà installata per fine anno, e una nuova risonanza magnetica, per 655mila euro, sempre per fine anno".