Consiglio, Valeria De Luca è la presidente

Senza colpi di scena. Valeria De Luca è la nuova presidente del Consiglio comunale grazie alle 11 preferenze espresse dalla maggioranza - contro le sei schede bianche dell’opposizione - dopo la terza votazione. Ieri, nella prima seduta dell’assise, l’investitura ufficiale.

"Sarò super partes nel rispetto delle Istituzioni e del ruolo che mi è stato conferito – ha detto emozionata e grata -. Dialogherò e ascolterò maggioranza e opposizione in egual misura, favorendo un confronto costruttivo e civile. Su una cosa non transigerò: non saranno ammessi atteggiamenti impropri e prevaricazioni, specialmente all’interno di quest’aula, dove siamo chiamati a rappresentare i cittadini". Questo l’avvertimento della seconda carica della città ai consiglieri, al fine di tenere a bada certe intemperanze che avevano caratterizzato le ultime sedute della consiliatura precedente.

Politici navigati, new entry e giovani alla ribalta. Più donne (nove, Prof compresa) che uomini (otto). Sorrisi e foto di rito, il giuramento del riconfermato sindaco Stefania Signorini accanto alla neo nominata Giunta. Ma anche le prime schermaglie stile campagna elettorale. È stata questa la prima seduta del Consiglio comunale che, di fatto, ha avviato la legislatura. A prendere parola subito la dem Laura Luciani in qualità di consigliere anziano (il più votato), che ha guidato la riunione fino all’avvento di De Luca e non ha lesinato stoccate: "Faremo un’opposizione seria e sui contenuti – ha avvertito mrs. preferenza -. Saremo corretti, collaborativi portando le nostre idee programmatiche e intransigenti, in quanto attenti alle necessità di Falconara e dei falconaresi. Conosciamo il modo di fare di questo Governo cittadino, li aspetteremo alla prova dei fatti: meno propaganda, più progetti e concretezza".

Critiche, invece, sull’intervento del candidato sindaco sconfitto, oggi in quota Riformisti, Marco Baldassini. "Ricominciamo lo show?", il messaggio dal lato destro dell’emiciclo indirizzato al comandante navale il quale, pur non essendo un question-time, ha chiesto se fossero state fatte le verifiche sulla compatibilità di consiglieri e assessori. Gli ha risposto a tono il segretario generale Carla Frulla: "Gli atti sono stati esaminati preventivamente, come la legge impone". Baldassini ha ripreso parola, quando silenziato al microfono, annunciando approfondimenti ma senza specificare quali.

Tant’è che alla convalida degli eletti, tutti favorevoli, lui si è astenuto. Stesso copione qualche istante dopo nella convalida del consigliere straniero aggiunto. Un’altra votazione ha interessato i componenti della Commissione elettorale: ne faranno parte Luca Cappanera, Clemente Rossi e Laura Luciani. È ripartita l’attività consiliare. E come si diceva, senza sorprese.

Giacomo Giampieri