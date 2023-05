Consoli ai blocchi di partenza Assise, Trillini è la più votata

Placatasi l’euforia per essersi ripreso la ‘poltrona’ da sindaco improvvisamente perduta lo scorso ottobre, l’avvocato Tiziano Consoli ieri si è rimesso subito al lavoro per riprenderlo da dove era stato interrotto.

Per il primo cittadino (al suo quinto mandato consecutivo se si considerano quelli alla guida del vicino comune di Poggio San Marcello) è stato quasi un plebiscito: è stata premiata con un 66,66% di consensi la sua lista ‘Insieme per i cittadini’ che ha battuto lo sfidante Leonardo Guerro (Unione Progressista Maiolati Spontini) tra gli artefici del commissariamento che si è fermato al 33,34%.

Il commissariamento prefettizio del Comune, arrivato a nove mesi dalla scadenza del mandato amministrativo, non ha cambiato gli orientamenti degli elettori del paese che ha dato i natali al compositore Gaspare Spontini. Dopo la proclamazione e il passaggio delle consegne tra il commissario Gloria Allegretto (che finita questa esperienza è potuta andare in pensione) e il nuovo sindaco Tiziano Consoli l’attività è subito ripartita. Consoli è già al lavoro per definire la squadra di giunta che sarà ufficializzata non prima della prossima settimana.

Ecco la composizione del consiglio comunale così come sancita dal voto di domenica e lunedì: in maggioranza con Insieme per i cittadini: Maria Ludovica Trillini (240 preferenze), Sebastiano Mazzarini (216) Noemi Manna (147) e il giovanissimo, appena ventenne, Tommaso Ciampichetti (141).

E poi Cristiano Montesi (102), assessore al bilancio nella precedente amministrazione, Roberta Romagnoli (98), Romina Pieralisi (59) consigliere delegato nella precedente amministrazione e Mirko Ferretti (86).

Per Unione progressista oltre al candidato sindaco Leonardo Guerro entrano Giovanni Perticaroli (140) (segretario del locale circolo Pd), Silvia Badiali (120) e Sandro Grizi 109 (Pd, ex assessore con la giunta Carbini).

Sara Ferreri