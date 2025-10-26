Il Bologna dei sorrisi

26 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Consoli decaduto da sindaco. Mazzarini assume le funzioni

Tiziano Consoli, eletto consigliere regionale nelle consultazioni del 28 e 29 settembre, è ufficalmente decaduto dalla carica di primo cittadino, e le funzioni di sindaco del comune di Maiolati Spontini saranno svolte dal vicesindaco Sebastiano Mazzarini. E’ la seconda volta per lui: a ottobre del 2022 il Comune del noto compositore era stato commissariato a causa della caduta della giunta Consoli. Ora, dopo la seduta consiliare del 16 ottobre, erano stati dati dieci giorni al sindaco Consoli per eliminare le cause di incompatibilità. Ma lui l’indomani ha comunicato l’intenzione di assumere a tutti gli effetti la carica di consigliere regionale, e poi quella di assessore regionale. "Poiché sono conscio – ha scritto Consoli – che tale carica è incompatibile con quella di sindaco, chiedo formalmente al consiglio comunale di deliberare in via definitiva la condizione di incompatibilità e, contestualmente, di procedere con la dichiarazione di decadenza". Il consiglio e la giunta rimangono dunque in carica sino alla elezione dei nuovi organi. Fino ad allora le funzioni di sindaco sono svolte dal vice Sebastiano Mazzarini che oltre a quelle che già aveva assume anche le deleghe, fra le altre, a Polizia locale, Sanità, Sisma, Personale, Urbanistica.

