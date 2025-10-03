Consoli e l’assessorato: "Non chiedo nulla, sono a disposizione del governatore"

Tiziano Consoli, rispetto alle voci che circolano: ci pensa ad un ruolo di assessore in Regione? "Guardi, dopo un’esperienza amministrativa decennale sono particolarmente soddisfatto per l’elezione in Consiglio regionale e grato nei confronti di chi mi ha accordato fiducia. Poi, pur senza chiedere nulla e ci tengo a precisarlo, io sono a disposizione del presidente Francesco Acquaroli, del partito e della coalizione di centrodestra per qualsiasi evenienza. Sicuramente ci ha resi orgogliosi, come Forza Italia, il segnale mandato da tante persone che ci hanno voluto sostenere, tanto me quanto gli altri candidati, e penso che questo potrebbe anche meritare un riconoscimento importante per il territorio provinciale e per rafforzare ulteriormente il ruolo di Ancona".

Cosa ha premiato, dunque, della sua proposta? "Credo equilibrio, responsabilità e serietà. Poi la coerenza: sono stato sempre dalla stessa parte politica. E in effetti è stato raccolto un voto traversale, probabilmente per quella volontà di esportare quel modello istituzionale e amministrativo portato avanti nel Comune di Maiolati Spontini. Così il consenso si è stratificato anche al di fuori di Jesi e della Media Vallesina".

Proviene da un’area vasta segnata da grandi vertenze: quali istanze porterà in Consiglio? "Se penso alle imprese, l’opportunità della Zona economica speciale sarà strategica e, a parer mio, andrà integrata con una politica di distretti, come nei settori della meccanica, della metallurgia, del tessile, della carta. Ci sono state defezioni aziendali e crisi occupazionali, quindi bisognerà programmare una serie di interventi di riqualificazione per certe aree cui manca un nome e un cognome. Se non una legge, già presente in altre regioni, si potrebbe valutare l’ipotesi di una politica di distretti per attrarre risorse specifiche, non a pioggia. E in questo modo essere più competitivi".

Altri obiettivi? "Senza dubbio la sanità territoriale, insistendo nella riforma già avviata. Case di comunità e della salute, aggregazioni funzionali territoriali, servizi di prossimità sono decisivi per il futuro. Soprattutto nelle aree interne e nei piccoli centri. Nel medio periodo, il completamento del piano infrastrutturale, esigenza molto sentita dalle comunità, che si lega anche alla valorizzazione dei borghi. Si potrebbero studiare, assieme alle Province, alcune soluzioni ottimali per sistemare la rete viaria e garantire una migliore accessibilità, anche in chiave turistica".

Giacomo Giampieri