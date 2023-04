Consoli si ricandida Sfida con Guerro

"La spinta che mi induce a ricandidarmi nasce con lo spirito costruttivo di portare a termine il duro lavoro fatto in 3 anni e mezzo, completare i progetti iniziati che sono partiti e avviarne di nuovi". Così l’avvocato Tiziano Consoli, ex sindaco di Maiolati Spontini commissariato lo scorso anno ufficializza il proprio ritorno sulla scena politica cittadina. Con tutta probabilità l’ex sindaco Consoli, centrodestra ma alla guida di una lista civica (Insieme per i cittadini, la stessa con cui ha guidato il Comune) avrà un solo sfidante: il consigliere uscente di minoranza Leonardo Guerro (Movimento 5 stelle), nella vita docente, che ha contribuito alla caduta del primo cittadino e che è sostenuto anche dal Partito democratico e da Alleanza Verdi Sinistra. "Dopo uno stop forzato e una fase particolarmente complessa evidenzia Consoli - ho potuto assaporare la vicinanza e le tante testimonianze di affetto e stima delle molte persone che hanno espresso considerazione nei miei confronti per il lavoro fatto e mi hanno spinto verso questa nuova sfida con la lista Insieme Per i Cittadini". Consoli ricorda poi le attività svolte durante i suoi tre anni e mezzo di mandato. "Non posso non citare gli 800mila euro ottenuti per la ristrutturazione post sisma della casa Natale di Gaspare Spontini" evidenzia.