"Consorzio Frasassi illumina la Madonnina di Genga"

Altra importante iniziativa del Consorzio Frasassi a Genga: ha finanziato e fatto installare un nuovo impianto di illuminazione per la statua della Madonna di Frasassi, che "finalmente potrà tornare ad essere ammirata pure di notte alla suggestiva Gola di Frasassi" spiegano dal Comue. Illuminazione che rende più bello lo scorcio naturalistico apprezzato in queste settimane da tanti turisti richiamati dalla bellezza delle Grotte e non solo.