Consulenza psicologica e sanitaria: riaprono gli spazi per i giovani

Riaprono lo Spazio adolescenti e lo Spazio giovani, sportelli di consulenza dedicati a ragazzi dai 14 ai 24 anni dove è possibile rivolgersi per consulenze e visite ginecologiche, ostetriche, per colloqui psicologici e sociali. Il servizio è a disposizione per supportare e accompagnare i ragazzi della zona sud del distretto sanitario di Ancona, quindi Osimo, Loreto, Offagna, Camerano, Castelfidardo, Numana e Sirolo. Ogni terzo mercoledì del mese è possibile recarsi direttamente al Consultorio.