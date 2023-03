Consulenze e pareri legali: spesi 400mila euro

Consulenze e pareri legali per arrivare all’affidamento in house? Dopo il presidente dell’Ata Daniele Carnevali anche il direttore Viva Servizi Moreno Clementi spiega quante risorse sono state impiegate per l’operazione. Viva Servizi infatti ha dovuto elaborare la proposta per candidarsi assieme a JesiServizi e Ecofon a gestire il servizio entrando nella società consortile Corum scarl. Viva Servizi avrebbe dovuto affittare prima e acquisire poi AnconAmbiente che pure ha verificato la praticabilità dell’operazione. "Per la candidatura e cioè per elaborare piani economico finanziario asseverato e operativo e per l’assistenza tecnico giuridica, Viva Servizi ha fronteggiato ad oggi un investimento di euro 176mila e 933 euro" spiega Clementi al Carlino. Cifra che sommata ai 30mila dichiarati dal presidente Ata Daniele Carnevali arrivano a sfiorare i 207mila euro.

"Dal 2019 ad oggi – ha rimarcato il presidente della Provincia – sono stati spesi 30mila euro per le consulenze relative all’affidamento in house, che in riferimento a un valore del servizio di 1,2 miliardi di euro è una cifra ridicola". Restano in ogni caso da sommare le cifre spese dalle partecipate coinvolte nel progetto di affidamento in house, in particolare Jesi Servizi, AnconAmbiente ed Ecofon. Per resistere ai ricorsi contro l’affidamento in house nel 2017 e 2018 e per elaborare gli atti delle delibere di quel periodo solo Ata ha speso invece 151mila euro. Ecco che si arriva così ad una cifra che sfiora i 400mila euro mancanti ancora di alcune voci.

Sara Ferreri