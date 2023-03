Consulenze, spesi 181 mila euro "Non incidono sulle nostre tasche"

di Sara Ferreri

"Dal 2019 ad oggi sono stati spesi 30mila euro per le consulenze relative all’affidamento in house, che in riferimento a un valore del servizio di 1,2 miliardi di euro è una cifra ridicola. Somme che comunque non vanno ad incidere sulla tariffe né sulle tasche dei cittadini essendo inserite nel bilancio Ata".

Così il presidente Ata e della Provincia di Ancona Daniele Carnevali replica stizzito ai sette Comuni che hanno detto stop a consulenze e ad un nuovo allungamento dei tempi per cercare di proseguire sulla strada dell’affidamento pubblico del servizio rifiuti. Una questione che non placa le polemiche innescate all’interno dell’assemblea Ata dalla sentenza della Corte dei Conti che ha definito non conforme l’affidamento del servizio alla Newco Corum. Un progetto fortemente voluto dai sindaci di Ancona e Osimo e la contrarietà di Senigallia e Falconara, tra gli altri.

In realtà le consulenze nel mirino dei sindaci ‘dissidenti’ risalgono a un periodo più lungo: dal 2017 quando si è percorsa la strada dell’affidamento in house. Su questo Carnevali spiega: "Tutte le cifre sono pubbliche e consultabili.

Per le spese legali sui ricorsi è accaduto ciò che capita ai singoli Comuni che danno incarichi esterni per la progettazione di opere pubbliche che poi magari non realizzano. Insomma la trovo solo una speculazione".

Per resistere ai ricorsi contro l’affidamento in house nel 2017 e 2018 e per elaborare gli atti delle delibere Ata sono stati spesi 151mila che sommati ai ‘nuovi 30mila’ fanno 181mila euro. Una somma che rispetto al valore dell’appalto sono comunque poca cosa per i sostenitori del progetto.

Intanto ieri l’assemblea Ata, nel dare il via libera a una nuova proroga trimestrale dei servizi in essere (alcuni in scadenza il primo di aprile) ha deciso di non fermare il percorso dell’affidamento in house nonostante la bocciatura della Corte dei Conti arrivata nei giorni scorsi.

Sei i voti contrari e due gli astenuti, una trentina i favorevoli.

"Fare nuove proroghe e allungare ancora le tempistiche – ha avvertito il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo, tra i contrari - creerà maggiori costi e anche delle problematiche, non ultima la possibilità che i gestori non accettino quelle proroghe". Tra i favorevoli il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo che spiega: "Ribadiamo la volontà di perseguire una linea che abbia come filo conduttore il carattere pubblico della gestione.

Si tratta di un percorso complesso su un tema di fondamentale importanza per i cittadini, che è stato affrontato con serietà e ponderazione, tanto da essere stato condiviso con l’Anac.

Sicuramente la recente delibera della Corte dei Conti impone una riflessione che tenga conto di quanto rilevato nel parere. Siamo inoltre in attesa del pronunciamento dell’autorità garante della concorrenza e del mercato. Sulla base di questi contributi verrà individuato un percorso congruente".

"I tecnici – spiega da Castelplanio Fabio Badiali- stanno lavorando per capire come recepire le indicazioni Corte dei conti e magari chiamarla attorno ad un tavolo per cercare di superare quelle osservazioni.

Il nostro obiettivo resta la gestione pubblica votata da 35 Comuni su 47 e non solo quelli di centro sinistra".