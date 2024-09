Consulta assistenziale:. Luana Vescovi presidente

Una nuova squadra per il volontariato mercoledì alla sede della Croce Rossa, si sono svolte le elezioni della consulta socio assistenziale umanitaria per il biennio 24/26. La nuova presidente è Luana Vescovi di Aido. "Sono emozionata per l’affetto e la stima dei "miei" angeli del volontariato che hanno voluto riconfermarmi all’unanimità – commenta Vescovi -. È un piacere e un grandissimo onore dare voce ai meno fortunati di noi. Lo farò con anima e cuore. Abbiamo progettualità importanti in cantiere a favore degli anziani e dei disabili ma ci saranno anche momenti di gioia e di condivisione in questo nuovo mandato. Ringrazio a nome di tutti l’Assessore Serafini per esserci sempre accanto fin dal primo giorno della sua nomina e Marta Ricciotti. Continueremo per i prossimi due anni a rappresentare con determinazione tutte le esigenze del terzo settore". "Il contributo del volontariato – ha concluso l’assessore Serafini - è un elemento irrinunciabile nel contesto socio assistenziale del nostro territorio e il coordinamento della consulta ne agevola e facilita l’azione. Ringrazio le associazioni, il direttivo e la presidente per il servizio che svolgono quotidianamente e per il contributo che potranno portare delle nuove progettualità".