Consulta disabili tra polemiche e regolamento

L’aula consiliare ha approvato la delibera di giunta per la costituzione della Consulta per i diritti delle persone con disabilità. L’opposizione si è astenuta. Fino a qui la cronaca, poi ci sono una serie di risvolti politico-amministrativi. Il primo riguarda il voto di Massimo Mandarano (Italia Viva – Centro), ormai allineato e aderente alle posizioni di centrodestra, che ha votato contro i 16 emendamenti presentati dalla minoranza (tranne uno sull’inserimento dei sindacati all’interno della Consulta) e soprattutto l’atto formale, da ieri operativo. Da registrare poi il caos in aula che ha portato a una lunga interruzione dei lavori e alla comparsa di un documento a firma della dirigente dei servizi sociali, Claudia Giammarchi. Netta la presa di posizione della minoranza presente, a parte Mandarano: "L’istituzione dell’organismo è plausibile, ma il documento proposto fa acqua e il caos che si è verificato in aula rappresenta la cartina di tornasole del gap di competenze di questa amministrazione – attaccano Pd, Diamoci del Noi, Ancona Futura e Azione – Degli emendamenti al regolamento della Consulta molti sono stati bocciati, tra cui quello che chiedeva di coinvolgere i sindacati e i rappresentanti del sistema sociosanitario. I disabili, le loro famiglie e le associazioni hanno bisogno di uno strumento agile e propositivo non di palcoscenici a uso e consumo dei politici locali. Inoltre, durante la discussione si è verificato un fatto eclatante: ci è stato consegnato un documento ufficiale firmato dai tecnici degli uffici, con osservazioni di tipo politico alle nostre proposte. Un inciampo piuttosto antipatico. La giunta Silvetti non è in grado di esprimersi in autonomia sui più semplici emendamenti presentati dai consiglieri e ha bisogno di suggerimenti su tutto". Poi, la nota del Comune:

"A distanza di 32 anni dallo Statuto adottato dall’allora consiglio comunale (12 ottobre 1992), il nuovo organismo di partecipazione recepisce gli esiti della revisione normativa e culturale del sistema in questo lungo arco di tempo, aprendo ad opportunità concrete per innovare e migliorare il sistema dei servizi".