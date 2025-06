Consulta professioni sanitarie, proposta di legge

La legge regionale 17/2010 l’aveva previsto addirittura 15 anni fa ma ora è vicina a diventare realtà. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all’unanimità la proposta di legge istitutiva della Consulta delle Professioni Sanitarie quale strumento di partecipazione di professionisti che operano nel servizio sanitario regionale. Tale struttura sarà composta da cinque rappresentanti designati da ciascuno degli Ordini delle professioni Infermieristiche provinciali, due designati dall’Ordine regionale della professione di ostetrica, cinque designati dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, uno designato dall’Ordine della professione di fisioterapista.

"Il compito della consulta – spiega Giuseppino Conti, Presidente di Opi Ancona - sarà quello di fornire il necessario supporto alla funzione programmatoria ed organizzativa regionale, per l’adeguatezza della risposta ai nuovi bisogni della popolazione". La legge ora dovrà passare al Crel e, a seguire, in Aula per l’approvazione definitiva. In attesa della conclusione dell’iter legislativo e quindi della prima convocazione della Consulta "garantisco che ci faremo sentire – assicura Conti – con lo spirito propositivo di un Ordine come quello degli Infermieri che rappresenta 4mila professionisti in provincia di Ancona e 12mila nelle Marche"