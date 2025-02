"Consultazione popolare sul Ponte Garibaldi"

Ieri in consiglio comunale si è tornato a parlare di ponte Garibaldi, il capogruppo del Pd Dario Romano ha chiesto una consultazione popolare sul ponte: il sindaco ha risposto dicendo che le firme non sono ancora pervenute e ha ribadito, come già avvenuto durante il Consiglio Grande, che le associazioni di categoria hanno evidenziato la necessita di ripristinare il collegamento che manca ormai dal 15 settembre 2022, quando l’esondazione del Misa ha messo in ginocchio la spiaggia di velluto e il ponte Garibaldi. Intanto si prosegue con il progetto del nuovo ponte. Alcuni dubbi erano stati sollevati riguardo alla larghezza della pista ciclopedonale: il tratto di pista ciclopedonale sarà allargato dai 170cm inizialmente previsti a 2,50mt. L’attuale passerella ciclopedonale è larga 2mt. Proprio la passerella ciclopedonale sarà, secondo le previsioni, rimossa una volta che le tubazioni per cui è funzionale, saranno riportate su Ponte Garbaldi. Regolamentato anche l’uso degli ascensori per eliminare le barriere architettoniche: saranno ad esclusivo uso dei pedoni, mentre i ciclisti dovranno necessariamente usare le rampe che avranno una pendenza dell’8%, ovvero quella prevista dalle norme nazionali sul superamento delle barriere architettoniche.