Ancona, 22 aprile 2020 - Parte da Ancona per la prima volta in Italia l'iniziativa dei Consulti Poetici, degli speciali 'rimedi' a base di versi e testi di grandi autori somministrati telefonicamente da un medico-poeta di Marche Teatro. I consulti sono gratuiti e personalizzati e nei primi tre giorni dalla partenza hanno già sfiorato i 200 utenti registrati.

Prenotarsi è facilissimo, basta andare sul sito di Marche Teatro e compilare il formulario, scegliendo il giorno e l'ora per essere richiamati da un attore che in base al vostro stato d'animo sceglierà sul momento i versi più adatti da recitare. Qualche esempio? Se vi accingete a preparare il pranzo l'attore potrà recitare per voi 'Ode al pomodoro' di Pablo Neruda, se soffrite la reclusione potrete trovare conforto nei versi della lirica 'L'assenza' di Guido Gozzano.

Come un balsamo, questo pronto intervento poetico vi farà vivere alcuni minuti di leggerezza, piacere dell'ascolto e potere della parola poetica. Un modo anche per gli attori stessi di mantenere un legame con il pubblico, pur se solo telefonico. Il progetto andrà avanti fino al 4 maggio e ad oggi le prenotazioni sono arrivate anche da oltre confine, da paesi come Francia, Irlanda e Portogallo.

"Vogliamo portare l’essenza del teatro agli spettatori, in un rapporto privilegiato uno a uno. Del teatro e della sua componente essenziale, l’attore, abbiamo isolato i due elementi portanti: la parola e la voce. Ci siamo affidati al telefono, uno strumento arcaico paragonato alle odierne tecnologie digitali" ha dichiarato il direttore di Marche Teatro Velia Papa. Su misura per ogni persona, in base al suo stato d’animo, il Medico-Poeta troverà la giusta parola poetica scegliendo il «rimedio» tra un centinaio di testi diversi tra cui opere di: Anna Andreevna Achmatova, Charles Baudelaire, Jacques Brel, Italo Calvino, Dino Campana, Guido Ceronetti, Emily Dickinson, Nazim Hikmet, Pablo Neruda, Guido Gozzano, Giacomo Leopardi, Alda Merini, Eugenio Montale, Elsa Morante, Cesare Pavese, Fernando Pessoa, Antonio Tabucchi e tanti altri tra cui anche un racconto breve inedito di Marco Baliani. I Consulti Poetici, è un progetto, nato dall’idea dello scrittore/attore francese, Fabrice Melquiot, già sperimentato, con grandissimo successo, al Théâtre de la Ville di Parigi, dove sono tuttora, in corso.