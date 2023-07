Consultori Familiari, Pd denuncia l'inerzia della Giunta Regionale Marche

"La tutela dei consultori familiari, a Senigallia come nel resto delle Marche, non è una priorità della giunta regionale. O, almeno, non lo è nell’ottica di un loro rilancio in chiave pubblica". Ad affermarlo sono i consiglieri regionali del Pd Maurizio Mangialardi e Manuela Bora che commentano l’appello "Salviamo il consultorio", sottoscritto da 87 cittadini di Senigallia. "Le criticità sollevate (carenza personale, mancata erogazione di prestazioni e servizi ndr) coincidono con quelle che abbiamo registrato in occasione di una serie di visite programmate presso i consultori. Proprio a febbraio abbiamo avuto un confronto con i responsabili e gli operatori della struttura di Senigallia da cui è emerso il ruolo centrale che la struttura ricopre in materia di prevenzione e promozione della salute delle donne, dei giovani e delle famiglie. Purtroppo la maggioranza in Consiglio Regionale, dopo aver respinto la nostra proposta di riforma, continua a tenere nel cassetto anche quella presentata da alcuni suoi consiglieri". Per i consiglieri Pd "la chiusura del consultorio di Senigallia o anche il suo depotenziamento, rischia di creare un vuoto incolmabile, considerato che la struttura rappresenta il punto di riferimento per l’Ivg farmacologica nell’Ast 2, per non parlare del danno che l’eventuale chiusura arrecherebbe in termini di servizi di assistenza e prevenzione".