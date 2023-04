Conte certifica la lista dei M5s

Lo stato maggiore del Movimento 5 Stelle certifica la presenza dei pentastellati alle Amministrative del 14 e 15 maggio. Due giorni fa i coordinatori regionale e provinciale, Giorgio Fede e Sergio Romagnoli hanno consegnato al capogruppo in Consiglio Bruno Frapiccini l’autorizzazione firmata dal presidente Giuseppe Conte all’uso del simbolo M5s.

"Consacriamo ancora una volta il nostro impegno ultradecennale per migliorare la nostra città – dicono i grillini –. Continueremo ad applicarci con la stessa dedizione e passione che ci hanno sempre contraddistinto. Al fianco di colei che ha combattuto con noi tante battaglie Annavittoria Banzi, la nostra candidata sindaco. E di tutti i falconaresi". A questo punto si attende soltanto di conoscere quali saranno i candidati dei 5 Stelle. Già noti quelli di Pd e Cittadini in Comune, non ancora quelli di Si Può, le altre tre forze politiche della coalizione per Banzi.