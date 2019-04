Fabriano (Ancona), 4 aprile 2019 - Il premier Giuseppe Conte e il ministro Danilo Toninelli sono arrivati al campo base nella frazione fabrianese di Borgo Tufico (VIDEO) prima per un sopralluogo ai cantieri della Statale 76 e poi per un incontro per fare il punto sulla ripartenza dei lavori annunciata per queste ore, dopo quasi nove mesi consecutivi di stop a causa della crisi finanziaria dell'azienda edile Astaldi, appaltatrice unica dell'opera.

"Oggi ogni variante passa al Cipe e passano sette o otto mesi. Tra le misure sblocca cantieri e per la crescita, c'è anche il nuovo regolamento del Cipe per velocizzare le procedure". Ad annunciarlo è lo stesso premier nel corso della visita ai cantieri del Quadrilatero Marche-Umbria a Borgo Tufico. "Non portiamo ogni variante ma solo quelle oltre una certa percentuale e in più abbreviamo i tempi. È la semplificazione", ha aggiunto.

Presenti i sindaci delle Marche oltre all'amministratore di Anas Massimo Simonini, al presidente di Quadrilatero Guido Perosino e ai governatori di Marche e Umbria Luca Ceriscioli e Catiuscia Marini. Da risolvere c'è soprattutto il nodo di subappaltatori e fornitori locali che minacciano di bloccare la collaborazione fino a quando non verrà fatta chiarezza sulla liquidazione del regresso di 40 milioni di euro non pagati.

"La presenza del premier Conte e del ministro Toninelli rappresenta un segno di grande attenzione e non è per nulla scontato. Il completamento del progetto Quadrilatero è fondamentale per unire l'Adriatico e il Tirreno, non è banale. Conte e Toninelli sono qui perché si è finalmente sbloccata una situazione di stallo che è andata avanti per otto lunghi mesi e certamente non per colpa della stazione appaltante". Lo ha detto il presidente di Quadrilatero spa Guido Perosino, prima dell'incontro con il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, e il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, presenti a Borgo Tufico di Fabriano ( Ancona) per il riavvio del cantiere Quadrilatero Marche-Umbria.

"Siamo riusciti a completare la Civitanova-Foligno in sei anni e senza intoppi di rilievo - ha ricordato -. Così non è andata per la Perugia- Ancona, ben tre fallimenti di grandi imprese e che ci obbliga tutti a fare una riflessione sul comparto dell'edilizia con un aggiornamento del quadro normativo. Ci serva dunque come esperienza per rendere il Paese più moderno e competitivo perché

occorre sbloccare e non bloccare. Da parte nostra - ha aggiunto - monitoreremo affinché questo riavvio dei lavori non rimanga lettera morta e che venga rispettato il nuovo cronoprogramma con

l'apertura definitiva della strada nella primavera del 2020".

Quanto alle aziende sub-appaltatrici creditrici di Astaldi, secondo Perosino, «è fondamentale che non si costruiscano opere pubbliche generando una crisi dell'indotto. Il quadro normativo di riferimento va modificato anche nella contrattualistica fra privati e esaminando anche gli aspetti legati alla legge fallimentare. È chiaro - ha insistito - che esiste un confine netto per i crediti passati per via della procedura concorsuale di Astaldi. Magari si può pensare a qualcosa di straordinario e la presenza di Conte e Toninelli è certamente legata anche a una riflessione in questo senso, per non far fallire altre aziende. Oggi ho molta speranza grazie a questo incontro».