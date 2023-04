Contemporanea, il Premio Casoli al duo artistico "Clair Fontaine"

Parla italiano e ‘straniero’ il Premio Ermanno Casoli 2023. L’importante riconoscimento nel campo dell’arte contemporanea in Italia è stato assegnato infatti a Claire Fontaine, nome dietro al quale si celano i nomi di Fulvia Carnevale e James Thornhill, duo formatosi a Parigi nel 2004. "Credo fortemente nella capacità dell’arte di fornire uno sguardo alternativo e originale - dichiara Francesco Casoli, presidente di Elica -. Con Claire Fontaine riusciremo a guardare alcuni temi di grande attualità sotto punti di vista non convenzionali. Tramite la collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli cerchiamo sempre di trasmettere lo sguardo innovativo dell’arte nella quotidianità e nell’approccio delle nostre persone per creare ogni giorno qualcosa di unico".

Claire Fontaine, da sempre impegnata nelle questioni dell’autorialità, del femminismo e della sovversione dell’immaginario collettivo, rielabora iconografie familiari in una pratica neo-concettuale che mette in discussione la convenzione della genialità dell’autore e tende a nascondere la continuità tra le opere d’arte contemporanea e la cultura che le precede, costruendo una genealogia di rilettura e di citazione che produce narrative femministe in una storia dell’arte del ‘900 molto maschile. Come osserva Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione Casoli, "Claire Fontaine ha da sempre unito la riflessione teorica alla pratica artistica e il suo lavoro rappresenta un unicum. L’indagine sull’attualità viene condotta tramite l’utilizzo di vari media, in particolare il neon, la scultura, la fotografia che, occupando lo spazio pubblico, acquistano la potenza comunicativa di un manifesto".

Claire Fontaine realizzerà un’opera che sarà il frutto di una residenza e di un processo di relazioni con i dipendenti.

Il momento centrale sarà un workshop rivolto a 30 donne che rivestono ruoli manageriali, per evidenziare le difficoltà delle donne di conciliare lavoro e vita personali. Il 3 e 4 maggio inizieranno i lavori per la realizzazione dell’opera, che sarà inaugurata in autunno. Mercoledì si terrà il talk ‘Lavoro visibile e invisibile. Claire Fontaine una pratica del fare’, giovedì il workshop ‘Lavoro femminile visibile e invisibile’, riservato ad alcune dipendenti di Elica.