"Contesa del Pozzo", a Corinaldo tra gruppi storici e arte circense

Si chiude oggi a Corinaldo la storica rievocazione della ‘Contesa del Pozzo della Polenta’, giunta ormai alla sua 44esima edizione. Come ieri, nel pomeriggio si potranno ammirare le esibizioni del duo I Buffoni di Corte, i tamburi e le bandiere dei gruppi storici Combusta Revixi e Araba Fenice, l’arte circense di Alessio Burini. In Piazza Il Terreno riaprirà lo spazio dedicato a famiglie e bambini, l’esposizione di artigiani e mestieranti e l’accampamento militare della Brigata Montebodio, per conoscere i segreti di armi e combattimenti. Appuntamento da non perdere sarà l’immancabile corteo storico con più di ottanta costumanti, tra cui la nuova coppia ducale, che sfileranno per le vie del centro storico. Il palio degli arcieri determinerà la fine dei giochi rionali a cui farà seguito la proclamazione del rione vincitore. A seguire in Piazza del Terreno torna la scenografica cena ducale animata da gruppi e artisti ospiti mentre in piazza del Cassero si esibiranno vari artisti, tra cui il gruppo Storico Combusta Revixi con il suo nuovo spettacolo.