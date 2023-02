Continue minacce alla ex: divieto di avvicinarsi

Non accetta la fine della relazione e continua a tormentare la ex, sottoposto a divieto di avvicinamento. La vittima, esasperata e impaurita si è rivolta agli uomini del Commissariato per cercare di mettere fine alle continue vessazioni a cui veniva sottoposta dall’ex che, nonostante la storia fosse finita da tempo, non voleva rassegnarsi. Telefonate e messaggi dal contenuto offensivo arrivavano continuamente al cellulare della donna, nonostante lei li ignorasse, comportamenti che la donna per un certo periodo ha cercato di minimizzare. Forse proprio le mancate risposte hanno spinto l’uomo ad insistere per riallacciare un rapporto ormai finito da tempo.

Minacce sempre più pressanti che hanno spinto la donna, impaurita a rivolgersi alla polizia. Gli agenti hanno raccolto il racconto della donna e delle vicende. Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria finale condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, il Questore ha emesso il provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo intimandolo a desistere dal proseguire nella sua condotta persecutoria nei confronti della donna, pena il deferimento all’autorità giudiziaria. L’uomo, raggiunto dall’ammonimento, in prima battuta, sembrava aver compreso la gravità dei suoi comportamenti, ma poco dopo ha ricominciato a contattare la sua ex inviandole messaggi, non solo offensivi ma anche minacciosi per la sua incolumità. A questo punto gli agenti, alla luce della violazione dell’ammonimento, hanno provveduto a deferire l’uomo all’autorità giudiziaria che, valutata l’escalation delle condotte e la palese violazione del provvedimento emesso, nei suoi confronti si è proceduto anche ad applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna nonché ai luoghi da questa frequentati.

Un altro episodio che fa scattare di nuovo l’allarme riguardo alla violenza nei confronti delle donne che, spesso, non trovano il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. Un caso come altri che si sono verificati nei mesi scorsi e si cui gli uomini del Commissariato di Senigallia, coordinati dal vice questore Maurizio Agostino Licari, si sono subito occupati attivando immediatamente il protocollo per cercare di evitare ulteriori vessazioni nei confronti delle vittime. I controlli proseguono per cercare di arginare lo spaccio e la vendita di sostanze stupefacenti, ma anche i furti in abitazioni e la guida in stato di ebbrezza.