"Continui black out, danni nelle abitazioni"

"Continui black out elettrici, lampadine bruciate e tv danneggiata. La situazione è analoga ormai da giorni".

Protestano i cittadini di Cassiano per via distacchi di energia che starebbero causando problematiche in diverse abitazioni. L’ultimo black out si è registrato nella notte tra lunedì e martedì ed è stato imputato ai temporali che erano in atto in zona.

"Abbiamo provato a chiamare il gestore per capire quale fosse il problema – riferisce una residente della zona di Cassiano – e ci dicono soltanto che hanno aperto la procedura per il guasto. Nel frattempo però dobbiamo buttare lampade e i nostri elettrodomestici rischiano di danneggiarsi ogni giorno". Ieri in tarda mattinata, in alcune zone non c’era ancora energia elettrica. "A noi non funziona nemmeno il microonde e l’accensione dei fornelli elettrici - spiega un’altra residente -. Nessuna spiegazione ci è stata fornita e non è la prima volta in questi giorni". L’allarme e la rabbia corrono sui social network dove in tanti chiedono spiegazioni per i disservizi di questi giorni. C’è chi riferisce anche di abbassamenti di tensione in certi orari.

sa. fe.