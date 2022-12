Conto alla rovescia e musica da ballare per salutare il 2023

Torna il count down in piazza del Comune L’idea è di tre giovani fabrianesi Edoardo Patassi, Riccardo Lori ed Akram Faiz, che animeranno la serata con il format dj set Mera Loco. Si comincia alle 18,30 con la musica in diffusione accompagnamento street food fino alle 21. Alle 20,45 l’apertura della serata. Dalle 21 alle 22,20 poi il concerto band ‘The bad boys’. Alle 22,30 poi l’esibizione del rapper fabrianese Haike, alias Alessio Rummo. Dalle 23 alle 2 dj set con i Mera Loco. Vietato esplodere botti e petardi.