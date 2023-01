Conto salatissimo per il Rockisland "Deve pagare ancora 360mila euro"

La doccia fredda è arrivata pochi giorni prima della scadenza fissata. "I soldi versati non bastano, per chiudere definitivamente il contenzioso dovete pagare altri 360mila euro". E’ la sintesi delle richieste fatta dall’Agenzia del Demanio ai titolari del Rockisland. E lo storico locale sul porto di Rimini non è l’unico in questa situazione. Perché la guerra sui canoni di spiaggia ha riservato brutte sorprese anche ad altre attività. Costrette, al pari del Rockisland, a dover rifare i conti dopo che la partita dei debiti con il Demanio pareva finalmente chiusa.

Una guerra infinita, che si trascina da anni, ma che sembrava al capolinea con la legge approvata nel 2020, che permetteva a tutte le cosidette attività pertinenziali (quelle in cui non soltanto l’area, ma anche i manufatti sono proprietà del Demanio) di sanare i debiti pregressi, causati dai maxi canoni varati dal governo Prodi. Nella nostra provincia sono una dozzina quelle che ancora si ritrovano in questa situazione. C’è chi, per effetto della manovra Prodi, si era visto arrivare conti spropositati, con canoni che superavano (in alcuni casi) i 100mila euro all’anno. Un contenzioso che sembrava destinato a risolversi con la norma del 2020, che permetteva di sanare i canoni pregressi pagando solo il 30 per cento dell’importo iniziale richiesto. Così aveva fatto pure il Rockisland, che è in concessione all’imprenditore Pompeo Pivi (l’amministratore di Petroltecnica): con il governo Prodi il canone pagato dal locale era passato da 6mila euro a oltre 100mila.

A rifare tutti i conti per chiudere il contenzioso era stato il Comune, l’ente che riscuote i canoni per conto del Demanio. Gli uffici di Palazzo Garampi avevano considerato gli importi già versati dal Rockisland nell’applicare il ’condono’ del 30 per cento. Il debito è stato saldato, ma a novembre il Comune è tornato a batter cassa per conto di Agenzia del Demanio. Che pretende che il Rockisland tiri fuori altri 360mila euro per sanare i debiti. Tanti, troppi rispetto al conto già definito. Per questo gli avvocati di Pivi hanno impugnato gli atti e avviato una nuova causa, l’ennesima, sui canoni. E il caso del Rockisland non è l’unico: ci sono altre attività di Rimini, Riccione e Cattolica che si trovano nelle medesime condizioni. Ovvero: dopo aver saldato i debiti, si sono sentiti chiedere dal Demanio altri soldi. "Una situazione kafkiana – osservano i legali – che mette a rischio le attività stesse". Ai giudici ora il compito di sbrogliare l’ennesima matassa sui canoni.

Manuel Spadazzi