"Contrappunti", la stagione firmata Amici della Musica

Sarà un’anteprima a ingresso libero a svelare la nuova stagione degli Amici della Musica di Ancona, intitolata "Contrappunti". Domani (ore 18) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona il professore Fiorenzo Conti, Ordinario di Fisiologia umana dell’Università Politecnica delle Marche interverrà sul tema ‘Cervello e Musica’. A seguire il duo formato da Francesco Papa (violino) e Tommaso Marino (pianoforte) eseguirà la Sonata n. 2 per violino e pianoforte op. 94b di Prokof’ev.

A inaugurare la stagione ufficiale, il 13 novembre (ore 20.30) nell’aula magna d’Ateneo saranno i pianisti Danilo Rea e Ramin Bahrami con ‘Bach is in the air’. E’ un incontro tra due importanti interpreti nel nome del genio tedesco, per una rivisitazione, allo stesso tempo estrosa e accurata, che gettare un ponte tra musica colta e l’improvvisazione jazzistica.

Il 30 novembre al Teatro Sperimentale si esibirà il Quartetto Goldberg in ‘Metamorfosi’, un coinvolgente percorso che parte dal rigore formale di Haydn per arrivare alla visione ‘cubista’ di Stravinsky, passando per il lirismo romantico di Mendelsshon.

Immancabile il tradizionale concerto di Natale in collaborazione con la Politecnica e la Form: il 22 dicembre alle Muse ci saranno l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la pluripremiata e acclamata violinista Anna Tifu, una delle migliori interpreti della sua generazione, e il direttore David Crescenzi. In programma, opere di Mendelssohn e la Sinfonia "Pastorale" di Beethoven.

In occasione della Giornata della Memoria il 20 gennaio allo Sperimentale si esibirà il Trio Rinaldo (Leonardo Ricci al violino, Rebecca Ciogli al violoncello e Lorenzo Rossi al pianoforte) su musiche di Krein, Šostakovic e. Dvorák.

Si torna al teatro delle Muse il 30 gennaio per ascoltare il virtuoso Alessandro Taverna in una della pagine più note del repertorio pianistico: il Concerto n.1 di Caijkovskij accompagnato dalla Form e dal direttore Matthias Bamert, che nella seconda parte presenterà la Sinfonia n.3 di Johannes Brahms.

Il 22 febbraio lo Sperimentale accoglierà Filippo Gorini, giovane ma già affermato pianista a livello nazionale e internazionale. cheeseguirà musiche di Schumann, Schubert e Beethoven, per uno straordinario viaggio di poetico virtuosismo.

Stessa sede per il chitarrista Eugenio Della Chiara e il mezzosoprano Mariangela Marini, che il 20 marzo presenteranno ‘Souvenirs D’Espagne’, un omaggio a Manuel de Falla in occasione dei 150 anni dalla nascita. In programma le musiche di uno dei maggiori esponenti dell’impressionismo musicale, affiancate a quelle di Joaquín Turina.

A chiudere la stagione, il 16 aprile, sarà il celebre violoncellista Enrico Dindo, nel doppio ruolo di direttore e solista, che insieme alla Form eseguirà brani di Weimberg, Strauss, Dvorák e Haydn.