Contrasto alla criminalità. Procura e Guardia di Finanza a braccetto per le confische

Confiscare beni alla criminalità di ogni tipo, non solo quella legata alla malavita, la criminalità organizzata, quando le sentenze diventano esecutive. Non sempre il percorso va a buon fine ma da ieri, grazie a un protocollo firmato dal comando provinciale della guardia di finanza di Ancona e dalla Procura del tribunale dorico, la certezza di prendere quelle ricchezze accumulate in modo illecito è più concreta. E’ stato sottoscritto un memorandum operativo in tema di confische in executivis, vale a dire in sede esecutiva penale. L’obiettivo è quello di assicurare la più ampia efficacia ai provvedimenti della specie, quale ultimo passaggio processuale nell’ambito del quale è possibile aggredire i patrimoni illecitamente accumulati che, diversamente, non sarebbero più garantiti per l’Erario. La firma è stata fatta nell’ufficio della procuratrice capo Monica Garulli dove è stato accolto il generale di brigata Carlo Vita, comandante provinciale della Finanza.

"La procedura è semplice, analizziamo lo stato finanziario della persona – ha spiegato Vita - individuando tutto il patrimonio da intaccare, beni, conti correnti, proprietà sia della persona stessa che di suoi prestanome, per dare una certezza delle confische. Anche prima c’era una collaborazione con la Procura adesso la cosa è più strutturata". L’intesa è stata firmata dalla procuratrice Garulli e dal comandante Vita e dà inizio ad un tavolo tecnico di approfondimento e di analisi allargato anche al sostituto procuratore della sezione esecuzione penali della Procura, dal comandate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza e dai comandanti dei dipendenti gruppi di sezione competenti per materia. "In questo modo saranno recuperati i patrimoni illeciti della criminalità organizzata e di quella comune – ha osservato Garulli – l’apporto della guardia di finanza è fondamentale anche per trovare conti esteri e intestazioni fittizie. Oltre all’esecuzione della pena si avrà la certezza anche dell’esecuzione della confisca". La guardia di finanza svolgerà approfondimenti sui soggetti in relazione alle sentenze passate in giudicato inerenti a confische disposte mai eseguite, eseguite parzialmente o di confische non precedentemente disposte per restituire alla collettività patrimoni accumulati nel tempo dalle organizzazioni criminali.

Marina Verdenelli