Contratti a tempo e prestiti tra aziende Così gli ospedali finiscono in apnea

di Pierfrancesco Curzi

Sanità e personale, ecco i due fronti principali che il governo regionale sta affrontando e che dovrà necessariamente risolvere. Negli ospedali manca la forza lavoro, i contratti e gli incarichi sono spesso firmati a tempo determinato e non sempre trovano candidati. Senza dimenticare il nodo del personale che la Regione sta necessariamente utilizzando prendendolo in prestito da altre aziende ospedaliere. Il caso più eclatante è quello dell’Ars, l’Agenzia sanitaria regionale, mai stata così in difficoltà a causa dei buchi della pianta organica. Per coprire queste carenze, Palazzo Raffaello è costretto a chiedere aiuto alle aziende. Prendiamo il caso più emblematico, ossia Torrette che, stando a una richiesta ufficiale, nei prossimi giorni dovrà concedere svariate unità professionali all’Ars. In realtà il ‘prestito’ di medici, ingegneri, infermieri e tecnici è già partito a inizio gennaio e durerà per ora almeno fino al 30 aprile prossimo. Per altri la richiesta del prestito di personale è stata addirittura ‘allungata’ fino al 30 giugno 2023. Concessioni richiesteimposte dalla Regione alle aziende che vanno dal tempo pieno, ossia un drastico cambio di mansione, a 1-3 giorni alla settimana, una sorta di part-time. Sono una ventina le posizioni interessate dal provvedimento, in alcuni casi si tratta di professionisti che saranno distolti dai loro incarichi presso l’azienda ospedaliera più importante delle Marche. In particolare quelli a cui toccherà fare avanti e indietro tra la sede Ars, in via don Gioia in pieno centro, e l’azienda di Torrette per gli incarichi tra 1 e 3 giorni alla settimana.

Se la sanità è la regina del bilancio di una regione, Marche comprese, la spesa per il personale sta diventando un serio problema. Con i tetti alla spesa gli ospedali sono in difficoltà. Restiamo su Torrette a cui la Regione ha negato ogni possibilità di ampliare la sua dotazione di personale per coprire alcune carenze, specie in reparti e unità operative collegate al Covid. Negato, ad esempio, il potenziamento ai reparti di anestesia e rianimazione, alla virologia che processa i tamponi, al pronto soccorso e così via. A parte la copertura dei turn over, o meglio delle cessazioni, tra pensionamenti, trasferimenti ecc., a Torrette e nel resto del pianeta sanitario regionale il grosso dei contratti stipulati sono a tempo determinato. Si abbassa sempre di più anche il periodo, con una buona parte dei contratti richiesti a sei mesi. Ci sono alcune storie particolari che confermano come le persone ne abbiano abbastanza dei contratti a tempo. Prendiamo il caso emblematico della portineria di Torrette dove l’azienda ha messo a disposizione tre contratti a tempo per sei mesi. Il Centro per l’Impiego di Ancona ha svolto il ruolo di avviare i candidati alla selezione, una serie di prove giudicate da una specifica Commissione Tecnica. Nel gennaio scorso sono state appena quattro le persone che hanno seguito le procedure per coprire quei tre posti per sei mesi, ma le cose sono andate ancora peggio. Dei quattro candidati due non hanno superato le prove e dunque non sono stati ammessi e uno non si è presentato.

I contratti a tempo a Torrette riguardano tutte le categorie, compresi i medici. Tanti gli avvisi di selezioni interne per coprire vari posti in diversi reparti, rianimazione, urologia e così via. Tutti per sei mesi, non sempre rinnovabili.