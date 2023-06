Contratti di luce e gas, raffica di raggiri: "Ecco cosa non bisogna fare"

Un fenomeno in crescita quello delle truffe telefoniche con sedicenti operatori di compagnie varie che spingono, anche con toni insistenti e minacciosi, a modificare i contratti di luce e gas proponendo tariffe solo apparentemente più convenienti. A mettere in guardia contro questo fenomeno, che colpisce soprattutto le persone sole e anziane, è Confartigianato che raccomanda di prestare la massima attenzione. "Con l’avvicinarsi della fine del mercato libero e il caos del mercato energetico questo genere di truffe sono in aumento – spiega Emanuele Martelli, responsabile Sostenibilità, Efficientamento energetico di Confartigianato – non bisogna fidarsi mai di quello che viene detto al telefono e non bisogna fornire mai i propri dati né quelli presenti nelle bollette. Mai, inoltre, dire ‘sì’ al telefono, perché potrebbe essere registrato e usato per attivare un contratto". Ed è importante sapere che se si è aderito a una proposta contrattuale, rispondendo a una telefonata o cliccando su un link, e si vuole annullare tutto ci sono 14 giorni di tempo per esercitare il diritto al ripensamento o diritto di recesso. "Nel caso di dubbi potete rivolgervi allo Sportello Energia di Confartigianato (Numero Verde 800-229310 o whatsapp 340 3206765)"- spiega Martelli- che supporta privati ed imprese nella valutazione di offerte economiche Luce e Gas".